Трех мужчин вытащили из воды мертвыми в Башкирии

В Абзелиловском районе в селе Кусимовский родник из озера Маузды очевидцы вытащили на берег 63-летнего мужчину без признаков жизни. По предварительным данным, компания из четырех человек (две сестры с мужьями) из Челябинской области отдыхала у водоема. Около полуночи, будучи пьяными, они решили искупаться, после чего один из мужчин в 20 метрах от берега ушел под воду.