Трех мужчин вытащили из воды мертвыми в Башкирии

В Башкирии на водоемах обнаружили мертвыми трех мужчин. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
В Абзелиловском районе в селе Кусимовский родник из озера Маузды очевидцы вытащили на берег 63-летнего мужчину без признаков жизни. По предварительным данным, компания из четырех человек (две сестры с мужьями) из Челябинской области отдыхала у водоема. Около полуночи, будучи пьяными, они решили искупаться, после чего один из мужчин в 20 метрах от берега ушел под воду.
В Учалинском районе в селе Миндяк водолазы добровольной пожарной команды извлекли из местного озера тело 38-летнего мужчины. Еще один погибший — 51-летний мужчина — был обнаружен спасателями в пруду в Белорецке.
Во всех случаях купание на водоемах было запрещено, о чем предупреждали установленные аншлаги, а сами места не были оборудованы для отдыха у воды. По каждому случаю проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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