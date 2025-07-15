В Перми микроавтобус с людьми столкнулся с легковушкой и врезался в киоск

Микроавтобус с людьми столкнулся с легковым автомобилем и врезался в киоск в Перми, сообщает краевая полиция.
Авария с несколькими пострадавшими произошла днём 15 июля в Кировском районе города. Около 14:20 часов на улицу Маршала Рыбалко выехал автомобиль «Опель Астра», за рулём которого был мужчина 1976 года рождения.
В один момент легковушка начала поворот налево и не предоставила преимущество микроавтобусу с пассажирами. От удара «Мерседес» врезался в торговый павильон.
«На регулируемом перекрестке водитель не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с микроавтобусом “Мерседес”, после чего последний допустил наезд на препятствие — киоск», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
В аварии пострадали несколько человек. По предварительным данным, ими оказались два пассажира автобуса и работник киоска. Сейчас правоохранители ведут проверку и выясняют все обстоятельства аварии. Прокуратура Кировского района взяла ход проверки на контроль.