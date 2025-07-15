В Екатеринбурге произошел пожар на трансформаторной подстанции

Днем 15 июля в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Маневровой в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Свердловской области.
Как выяснилось, возгорание произошло в помещении трансформаторной подстанции. В результате горения были повреждены внутренняя отделка и аппаратура на площади 15 квадратных метров.
В процессе тушения пожара были задействованы 5 единиц техники и 11 человек личного состава МЧС. За 10 минут огонь был локализован, вскоре было ликвидировано и открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций провели в течение часа.
Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Необходимо поддерживать порядок на придомовых территориях, категорически запрещено сжигать мусор и высыпать горящие угли и около строений.
Отдельное внимание нужно уделять монтажу и ремонту электропроводки, а также защите электросети от перегрузок. Для своевременного обнаружения возгорания МЧС рекомендуется использовать автономные пожарные извещатели.
Как ранее сообщалось, накануне в Екатеринбурге произошел пожар в неэксплуатируемом 2-этажном муниципальном доме на улице Ереванской. На площади в сто квадратных метров огонь повредил кровлю, чердачное перекрытие и внутреннюю отделку дома.