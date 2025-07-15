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Ветер повредил крышу Центрального рынка в Иркутске 15 июля

Непогода задержится в Приангарье по 16 июля.

Источник: Комсомольская правда

Непогода не прошла без последствий в Иркутске. Ливень и порывистые порывы ветра вечером 15 июля повредили крышу Центрального рынка. Видео опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, как дождь попадает в залы рынка через дыру в кровле.

Судя по ролику, продавцы в первое время пытались самостоятельно устранить последствия погрома: вытирали полы и подметали залетевшие листья.

Тем временем город стоит в пробках, в некоторых районах произошли аварийные отключения света, на дороги падают ветки и деревья. Вернуть электроснабжение в дома и фисы специалисты обещают после улучшения погодных условий.

О последствиях ливня в Иркутской области 15 июля 2025 подробнее читайте здесь.