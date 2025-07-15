Ветер повредил крышу Центрального рынка в Иркутске 15 июля

Непогода не прошла без последствий в Иркутске. Ливень и порывистые порывы ветра вечером 15 июля повредили крышу Центрального рынка. Видео опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, как дождь попадает в залы рынка через дыру в кровле.