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Экс-директор «Екатеринбург-Экспо» Данилов отделался условкой

Бывший руководитель «Екатеринбург-Экспо» Игорь Данилов получил условный срок.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным бывшего директора «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова виновным в уголовном преступлении. Ему назначили 5 лет лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По информации суда, Данилов в период руководства «Уральским выставочным центром» снимал через посредника деньги с корпоративной карты организации и зачислял их на свои банковские счета.

«В дальнейшем эти средства тратились на личные нужды Данилова. Также в сентябре 2019 года осужденный заключил договор, которым от имени генерального директора организации предоставил займ себе как физическому лицу», — заявили в суде.

Сумма ущерба, которую нанес Игорь Данилов организации, оценивалась в более чем 13 млн рублей. Однако на сегодняшний день Данилов смог вернуть всю сумму займа с процентами по договору.