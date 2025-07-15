Экс-директор «Екатеринбург-Экспо» Данилов отделался условкой

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновным бывшего директора «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова виновным в уголовном преступлении. Ему назначили 5 лет лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
По информации суда, Данилов в период руководства «Уральским выставочным центром» снимал через посредника деньги с корпоративной карты организации и зачислял их на свои банковские счета.
«В дальнейшем эти средства тратились на личные нужды Данилова. Также в сентябре 2019 года осужденный заключил договор, которым от имени генерального директора организации предоставил займ себе как физическому лицу», — заявили в суде.
Сумма ущерба, которую нанес Игорь Данилов организации, оценивалась в более чем 13 млн рублей. Однако на сегодняшний день Данилов смог вернуть всю сумму займа с процентами по договору.