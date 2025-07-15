В Самаре одного из фигурантов «дела Бойко» вызвалась защищать бывшая супруга

Однако на процессе выяснилось, что у нее среднее специальное образование в сфере экономики, она работает в частной фирме и не имеет квалификации и знаний для того, чтобы защищать Антона Палушкина. Поэтому гособвинитель попросила суд отклонить ходатайство, но адвокат отметил, что отсутствие образования и умений Юлии Лекаревой не противоречит закону.