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Женщина упала на пути в минском метро

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Женщина упала на пути на одной из станций метрополитена в Минске, об этом сообщила во вторник пресс-служба столичной «подземки».

Источник: Минский метрополитен

Инцидент произошел накануне вечером на станции метро «Площадь Ленина», предположительно, женщине стало плохо, и она упала на пути.

Ситуацию по мониторам заметила дежурная по станции и обесточила контактный рельс, который находится под платформой.

говорится в сообщении

Это спасло женщину от удара электрическим током. Дежурная также приняла все меры для того, чтобы остановить приближающийся пассажирский поезд.

Отмечается, что пассажирку подняли на платформу и вызвали медиков.

В метрополитене отметили, что это самый безопасный вид городского транспорта, однако пассажирам стоит соблюдать простые правила, чтобы избегать подобных ситуаций. В частности, не заходить за желтую линию у края платформы. Лучше всего находиться ближе к середине платформы и производить посадку в поезд, когда он полностью остановился.