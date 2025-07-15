Женщина упала на пути в минском метро

В метрополитене отметили, что это самый безопасный вид городского транспорта, однако пассажирам стоит соблюдать простые правила, чтобы избегать подобных ситуаций. В частности, не заходить за желтую линию у края платформы. Лучше всего находиться ближе к середине платформы и производить посадку в поезд, когда он полностью остановился.