Женщина упала на пути в минском метро

Инцидент произошел накануне вечером на станции метро «Площадь Ленина», предположительно, женщине стало плохо, и она упала на пути.
Ситуацию по мониторам заметила дежурная по станции и обесточила контактный рельс, который находится под платформой.
Это спасло женщину от удара электрическим током. Дежурная также приняла все меры для того, чтобы остановить приближающийся пассажирский поезд.
Отмечается, что пассажирку подняли на платформу и вызвали медиков.
В метрополитене отметили, что это самый безопасный вид городского транспорта, однако пассажирам стоит соблюдать простые правила, чтобы избегать подобных ситуаций. В частности, не заходить за желтую линию у края платформы. Лучше всего находиться ближе к середине платформы и производить посадку в поезд, когда он полностью остановился.