В Молдове возбужденно уголовное дело против садистов которые отрезали щенку все лапки и хвост: Нелюди могут сесть в тюрьму на три года

Напомним, 13 июня в Хынчештах задержали двоих садистов 40 и 42 лет, предположительно покалевчивших щенка, а затем выбросивших его на мусорку. Полиция возбудила уголовное дело по статье 222¹ УК РМ «Жестокое обращение с животными», извергам грозит штраф от 37 500 до 67 500 леев, до 240 часов неоплачиваемых общественных работ или до 3 лет тюрьмы, но о том, были ли они как-то наказаны, не сообщалось.