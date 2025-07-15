В Молдове возбужденно уголовное дело против садистов которые отрезали щенку все лапки и хвост: Нелюди могут сесть в тюрьму на три года

Жену экс-депутата ДПМ вызвали в прокуратуру по громкому делу о жестоком обращении с животным.
Известная защитница прав животных Инна Сырбу была допрошена прокуратурой в качестве свидетеля по уголовному делу о жестоком обращении с собакой. Она призналась, что за 15 лет ее помощи животным столкнулась с таким актом садизма впервые.
Собака была обнаружена с отрезанными лапками и хвостом, многочисленными травмами на теле и явными следами насилия. Ее обнаружили спустя несколько дней мучений и доставили в ветеринарную клинику.
«Ветеринары рассказали мне, что Баффи прожила около недели с отрезанными лапами, а её гемоглобин был несовместим с жизнью. Я не могу понять причину — что могло побудить человека совершить такое?» — недоумевает Сырбу.
Она заявила, что подала гражданский иск, приложив все расходы на лечение животного, и потребовала заключить садистов под стражу.
«Я не хочу штрафа. Я хочу, чтобы виновный был осуждён, потому что это должно стать суровым уроком для любого, кто осмелится совершить подобные действия».
Правозащитница также объявила о подготовке законопроекта об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными, который, как она надеется, будет принят парламентом.
«Это законодательная инициатива, которая также вводит общественные работы за мелкие правонарушения. Дело Баффи не должно остаться без последствий», — заявила она.
Напомним, 13 июня в Хынчештах задержали двоих садистов 40 и 42 лет, предположительно покалевчивших щенка, а затем выбросивших его на мусорку. Полиция возбудила уголовное дело по статье 222¹ УК РМ «Жестокое обращение с животными», извергам грозит штраф от 37 500 до 67 500 леев, до 240 часов неоплачиваемых общественных работ или до 3 лет тюрьмы, но о том, были ли они как-то наказаны, не сообщалось.
История Баффи широко обсуждалась в соцсетях, и Сырбу продолжает ежедневно показывать процесс его восстановления на своей страничке в Instagram.
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