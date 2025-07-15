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Силовики провели обыски у вице-мэра Воронежа по строительству Дмитрия Гладких

Это связано с уголовным делом, по которому проходят его коллеги Евгений Шишкин и Александр Ким.

Источник: мэрия Воронежа

Силовики нагрянули с проведением оперативных мероприятий к вице-мэру Воронежа по строительству Дмитрию Гладких. Информацию об этом подтвердил «КП — Воронеж» собственный источник, знакомый с ситуацией, 15 июля.

Он пояснил, что ОРМ правоохранители проводили в рамках ранее возбужденного уголовного дела, фигурантами которого проходят глава управления стройполитики Евгений Шишкин и директор МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александр Ким. Они оба с прошлой недели находятся в СИЗО. Их подозревают в крупном мошенничестве.

По версии следствия, при реконструкции Петровской набережной в проект внесли несогласованные изменения. Так, амфитеатр, который должен был быть малой архитектурной формой, на деле оказался монолитным строением не за 45 млн рублей, как по смете, а за 7,5. Силовики выясняют, куда исчезли 37 млн государственных денег.