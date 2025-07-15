Силовики провели обыски у вице-мэра Воронежа по строительству Дмитрия Гладких

По версии следствия, при реконструкции Петровской набережной в проект внесли несогласованные изменения. Так, амфитеатр, который должен был быть малой архитектурной формой, на деле оказался монолитным строением не за 45 млн рублей, как по смете, а за 7,5. Силовики выясняют, куда исчезли 37 млн государственных денег.