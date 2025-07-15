Директор уфимской стройкомпании предстанет перед судом за гибель четырех рабочих

По данным следствия, в июне прошлого года на участке возведения жилого комплекса на пересечении улиц Менделеева, Кувыкина и Бакалинской с высоты девятого этажа упала строительная люлька. В момент происшествия в подъемнике находились четверо рабочих. Двое погибли на месте, еще двое скончались в больнице.