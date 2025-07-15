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Директор уфимской стройкомпании предстанет перед судом за гибель четырех рабочих

В Уфе директора стройкомпании осудят за гибель четырех рабочих.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе перед судом предстанет директор строительной компании, обвиняемый в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть четырех рабочих. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным следствия, в июне прошлого года на участке возведения жилого комплекса на пересечении улиц Менделеева, Кувыкина и Бакалинской с высоты девятого этажа упала строительная люлька. В момент происшествия в подъемнике находились четверо рабочих. Двое погибли на месте, еще двое скончались в больнице.

Выяснилось, что трагедия произошла из-за нарушений правил безопасности при монтаже фасадного подъемника. Директор компании признал свою вину. Возбужденное против него уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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