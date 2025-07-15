После атаки дронов ВСУ на Воронеж завели дело о теракте

По данным СК, не менее 15 БПЛА самолетного типа, снаряженных взрывными устройствами с высокими поражающими свойствами, были направлены украинскими националистами на объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора в Воронежской области. Отмечается, что в результате в Воронеже повреждено не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада, а также объекты инфраструктуры Репьёвского и Новоусманского районов. Подчеркивается, что за медпомощью обратились не менее 19 человек, в том числе четверо детей.