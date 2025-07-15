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После атаки дронов ВСУ на Воронеж завели дело о теракте

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА по Воронежу, следствие устанавливает выполнявших приказ украинских военных и их командиров, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: © РИА Новости

«Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (часть 2 статьи 205 УК РФ) в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях», — сказала она.

По данным СК, не менее 15 БПЛА самолетного типа, снаряженных взрывными устройствами с высокими поражающими свойствами, были направлены украинскими националистами на объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора в Воронежской области. Отмечается, что в результате в Воронеже повреждено не менее 20 многоквартирных домов, здание детского сада, а также объекты инфраструктуры Репьёвского и Новоусманского районов. Подчеркивается, что за медпомощью обратились не менее 19 человек, в том числе четверо детей.

Добавляется, что в Белгородской области с помощью БПЛА были атакованы гражданские объекты — в результате повреждено здание Октябрьского районного суда Белгорода, а женщина, находившаяся в здании, получила ранение.

«В рамках уголовных дел устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, выполнявшие преступные приказы о совершении указанных террористических актов, а также командиры, отдавшие их», — подчеркнула Петренко.

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