В Перми установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке

ПЕРМЬ, 15 июл — РИА Новости. Полицейские установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке на пробежке в Перми, назначена экспертиза для выяснения обстоятельств, следует из ответа краевого ГУМВД РИА Новости.
«По изложенным фактам в отделе полиции № 4 (по обслуживанию Мотовилихинского района) управления МВД России по Перми проводится проверка. Установлены все участники происшествия, запрошены медицинские документы и назначена экспертиза», — указали в ведомстве.
При этом личность стрелявшего не разглашается.
В середине июня полиция сообщала, что начала проверку после заявления девушки, которой во время пробежки неизвестный травмировал глаз. Инцидент произошел в сквере на улице Макаренко в Мотовилихинском районе. Ряд Telegram-каналов отмечал, что медики провели срочную операцию и извлекли из глаза пострадавшей металлическую пулю от пневматики. Девушке наложили несколько швов, сам глазной орган серьезно не пострадал.