Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке

Полиция установила человека, попавшего из пневматики в глаз девушке в Перми.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 15 июл — РИА Новости. Полицейские установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке на пробежке в Перми, назначена экспертиза для выяснения обстоятельств, следует из ответа краевого ГУМВД РИА Новости.

«По изложенным фактам в отделе полиции № 4 (по обслуживанию Мотовилихинского района) управления МВД России по Перми проводится проверка. Установлены все участники происшествия, запрошены медицинские документы и назначена экспертиза», — указали в ведомстве.

При этом личность стрелявшего не разглашается.

В середине июня полиция сообщала, что начала проверку после заявления девушки, которой во время пробежки неизвестный травмировал глаз. Инцидент произошел в сквере на улице Макаренко в Мотовилихинском районе. Ряд Telegram-каналов отмечал, что медики провели срочную операцию и извлекли из глаза пострадавшей металлическую пулю от пневматики. Девушке наложили несколько швов, сам глазной орган серьезно не пострадал.