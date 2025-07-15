В Перми установили человека, попавшего из пневматики в глаз девушке

В середине июня полиция сообщала, что начала проверку после заявления девушки, которой во время пробежки неизвестный травмировал глаз. Инцидент произошел в сквере на улице Макаренко в Мотовилихинском районе. Ряд Telegram-каналов отмечал, что медики провели срочную операцию и извлекли из глаза пострадавшей металлическую пулю от пневматики. Девушке наложили несколько швов, сам глазной орган серьезно не пострадал.