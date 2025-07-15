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Автомобиль наполовину ушел под землю на улице Бекетова в Нижнем

В Нижнем Новгороде, на улице Бекетова легковой автомобиль частично провалился под землю.

Источник: Мой Нижний Новгород

На место прибыли представители администрации Советского района и Нижегородского водоканала. Они проводят осмотр местности и разрабатывают план действий по ликвидации последствий.

Согласно предварительной информации, причиной инцидента стало размывание грунта под асфальтом дождевой водой. Это привело к образованию пустоты, в которую и угодила «Лада Калина».

Как сообщили представители администрации Нижнего Новгорода, поврежденный участок водопроводной сети временно отключен. В настоящее время утечки воды не наблюдается. Однако в соседних домах временно приостановлено водоснабжение.

Ожидается прибытие эвакуатора для подъема автомобиля из образовавшейся ямы.