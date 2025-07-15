Автомобиль наполовину ушел под землю на улице Бекетова в Нижнем

На место прибыли представители администрации Советского района и Нижегородского водоканала. Они проводят осмотр местности и разрабатывают план действий по ликвидации последствий.
Согласно предварительной информации, причиной инцидента стало размывание грунта под асфальтом дождевой водой. Это привело к образованию пустоты, в которую и угодила «Лада Калина».
Как сообщили представители администрации Нижнего Новгорода, поврежденный участок водопроводной сети временно отключен. В настоящее время утечки воды не наблюдается. Однако в соседних домах временно приостановлено водоснабжение.
Ожидается прибытие эвакуатора для подъема автомобиля из образовавшейся ямы.