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Подпольную нарколабораторию обнаружила ФСБ в Нижегородской области

Сотрудники изъяли семь килограммов наркотиков и 300 литров химических реактивов.

Источник: УФСБ по Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную нарколабораторию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранительные органы задержали двух нижегородцев, участвовавших в незаконной деятельности. В ходе операции было изъято семь килограммов наркотических средств и еще 300 литров химических реактивов. Помимо этого, сотрудники ФСБ изъяли оборудование, средства фасовки и иные предметы, которые использовались для нелегального заработка.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Обе нижегородца заключены под стражу. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.