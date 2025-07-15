Подпольную нарколабораторию обнаружила ФСБ в Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную нарколабораторию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Правоохранительные органы задержали двух нижегородцев, участвовавших в незаконной деятельности. В ходе операции было изъято семь килограммов наркотических средств и еще 300 литров химических реактивов. Помимо этого, сотрудники ФСБ изъяли оборудование, средства фасовки и иные предметы, которые использовались для нелегального заработка.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Обе нижегородца заключены под стражу. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.