В Челябинске взрослый самокатчик переехал школьницу

Неприятной традицией стал рост числа аварий с участием самокатчиков в летний период. Правда, обычно ДТП провоцируют школьники или молодые люди, которые имеют за плечами скудный опыт вождения. В этот раз наезд на пешехода совершил мужчина средних лет.