В Челябинске взрослый самокатчик переехал школьницу

Как пишет «Вечерний Челябинск» со ссылкой на пресс-службу ГАИ Челябинска, инцидент имел место в субботу (12 июля). 50-летний гражданин на электросамокате столкнулся с школьницей вечером около дома № 20 на улице Краснознамённой. Девочка двигалась в попутном ему направлении и в результате наезда получила травмы.
Происшествием заинтересовались правоохранительные органы на уровне федерации. Руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации и продолжающемуся расследованию. Ранее в СУ СКР по Челябинской области по факту травмирования подростка возбудили уголовное дело.