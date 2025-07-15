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В Челябинске взрослый самокатчик переехал школьницу

Неприятной традицией стал рост числа аварий с участием самокатчиков в летний период. Правда, обычно ДТП провоцируют школьники или молодые люди, которые имеют за плечами скудный опыт вождения. В этот раз наезд на пешехода совершил мужчина средних лет.

Источник: Южноуральская панорама

Как пишет «Вечерний Челябинск» со ссылкой на пресс-службу ГАИ Челябинска, инцидент имел место в субботу (12 июля). 50-летний гражданин на электросамокате столкнулся с школьницей вечером около дома № 20 на улице Краснознамённой. Девочка двигалась в попутном ему направлении и в результате наезда получила травмы.

Происшествием заинтересовались правоохранительные органы на уровне федерации. Руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации и продолжающемуся расследованию. Ранее в СУ СКР по Челябинской области по факту травмирования подростка возбудили уголовное дело.