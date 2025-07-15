В Новочеркасске двух полицейских поймали на взятке у предполагаемой мошенницы

Предварительно, в августе 2024 года мужчины проверяли возможных нарушителей, незаконно получивших адресную социальную помощь. В итоге они нашли жительницу Новочеркасска, «в действиях которой усматривались признаки мошенничества при получении выплат». Правоохранители потребовали у женщины 150 тысяч рублей и пообещали ей, что за эти деньги не будут привлекать ее к уголовной ответственности.