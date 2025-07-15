В Новочеркасске двух полицейских поймали на взятке у предполагаемой мошенницы

В Новочеркасске двух правоохранителей заподозрили в получении взятки от предполагаемой мошенницы. Правоохранителей уже взяли под стражу, ведется следствие, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
— Дело завели в рамках статьи «Получение взятки» (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Подозреваемых арестовали, они проведут в СИЗО три месяца. Сейчас ведутся следственные действия, — прокомментировали в УФСБ.
По данным следствия, под внимание попали действия оперуполномоченных отдела экономической безопасности МВД.
Предварительно, в августе 2024 года мужчины проверяли возможных нарушителей, незаконно получивших адресную социальную помощь. В итоге они нашли жительницу Новочеркасска, «в действиях которой усматривались признаки мошенничества при получении выплат». Правоохранители потребовали у женщины 150 тысяч рублей и пообещали ей, что за эти деньги не будут привлекать ее к уголовной ответственности.
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