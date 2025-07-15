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После драки посетителей бара на Зыбицкой возбуждено уголовное дело

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Следователи Центрального района Минска возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который участвовал в драке на улице Зыбицкой, сообщили в УСК по Минску.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел весной 2025 года, когда учащийся ССУЗа с друзьями отдыхал в одном из увеселительных заведений на улице Зыбицкая. Вторым участником инцидента был еще один посетитель бара — 34-летний минчанин, в уголовном деле он является пострадавшим. Момент драки попал на видео, его публикует официальный Telegram-канал СК.

Установлено, что в разгар вечера между компанией подростков и потерпевшим произошел конфликт, для разрешения которого они вышли на улицу.

рассказали в УСК по Минску

Мужчина попытался толкнуть одного из несовершеннолетних, но упал на спину возле бара, один из юношей в этот момент нанес ему удар ногой в голову, после чего компания ушла домой, сообщили в УСК.

После удара мужчина самостоятельно подняться не смог, работники клуба вызвали медиков.

Согласно заключению экспертов, телесные повреждения, полученные пострадавшим в результате драки, относятся к категории менее тяжких.

сообщили следователи

Милиция позже установила, что подозреваемым в нанесении удара является 17-летний учащийся 2 курса среднего специального учебного заведения, который ранее занимался единоборствами.

Центральным (г. Минска) районным отделом СК возбуждено уголовное дело в отношении данного несовершеннолетнего по факту причинения телесных повреждений, ему временно ограничено право покидать страну. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в УСК по Минску.