После драки посетителей бара на Зыбицкой возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел весной 2025 года, когда учащийся ССУЗа с друзьями отдыхал в одном из увеселительных заведений на улице Зыбицкая. Вторым участником инцидента был еще один посетитель бара — 34-летний минчанин, в уголовном деле он является пострадавшим. Момент драки попал на видео, его публикует официальный Telegram-канал СК.
Установлено, что в разгар вечера между компанией подростков и потерпевшим произошел конфликт, для разрешения которого они вышли на улицу.
Мужчина попытался толкнуть одного из несовершеннолетних, но упал на спину возле бара, один из юношей в этот момент нанес ему удар ногой в голову, после чего компания ушла домой, сообщили в УСК.
После удара мужчина самостоятельно подняться не смог, работники клуба вызвали медиков.
Согласно заключению экспертов, телесные повреждения, полученные пострадавшим в результате драки, относятся к категории менее тяжких.
Милиция позже установила, что подозреваемым в нанесении удара является 17-летний учащийся 2 курса среднего специального учебного заведения, который ранее занимался единоборствами.
Центральным (г. Минска) районным отделом СК возбуждено уголовное дело в отношении данного несовершеннолетнего по факту причинения телесных повреждений, ему временно ограничено право покидать страну. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в УСК по Минску.