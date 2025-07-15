После драки посетителей бара на Зыбицкой возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел весной 2025 года, когда учащийся ССУЗа с друзьями отдыхал в одном из увеселительных заведений на улице Зыбицкая. Вторым участником инцидента был еще один посетитель бара — 34-летний минчанин, в уголовном деле он является пострадавшим. Момент драки попал на видео, его публикует официальный Telegram-канал СК.