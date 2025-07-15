На трассе в Краснодарском крае сгорели два автомобиля, погиб человек

По предварительной информации, 22-летний водитель фургона «Газель», двигаясь со стороны станицы Платнировской, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковой автомобиль ВАЗ-2110, который замедлялся из-за дорожного затора. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Nissan Primera, за рулём которого находился 64-летний житель Нижегородской области.