На трассе в Краснодарском крае сгорели два автомобиля, погиб человек

Утром 15 июля на автотрассе между Кореновском и Тимашевском в Краснодарском крае произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. Авария случилась около 9:50 в Кореновском районе и привела к трагическим последствиям.
По предварительной информации, 22-летний водитель фургона «Газель», двигаясь со стороны станицы Платнировской, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковой автомобиль ВАЗ-2110, который замедлялся из-за дорожного затора. От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Nissan Primera, за рулём которого находился 64-летний житель Нижегородской области.
После второго столкновения обе легковушки мгновенно загорелись. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно, как два изуродованных и обгоревших автомобиля стоят на обочине, а рядом находится ещё одна повреждённая машина.
К несчастью водитель ВАЗ-2110, 71-летний житель Кореновска, погиб на месте. Пострадал также пассажир иномарки — его состояние уточняется. Водитель фургона не получил серьёзных травм.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Начальник районного отделения ГИБДД, майор полиции Максим Суханов подтвердил информацию о погибшем и призвал водителей к максимальной осторожности на загруженных участках трасс.
Напомним, вечером предыдущего дня в Выселковском районе Кубани погиб водитель автомобиля ВАЗ-2115. Он превысил скорость и не удержал машину, которая врезалась в опору ЛЭП. Удар оказался для автомобилиста смертельным.