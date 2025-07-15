На границе России и Грузии застряли 80 украинцев

Ранее на Украину из России вернулся бывший заключенный Андрей Коломиец после окончания срока в 10 лет. Сразу по возращении на родину мужчина был задержан сотрудниками ТЦК (аналог военкомата на Украине). До этого Коломиец провел несколько месяцев в транзитной зоне между Россией и Грузией — после освобождения его депортировали, но Украина отказалась его впустить из-за просроченного паспорта.