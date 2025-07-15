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На границе России и Грузии застряли 80 украинцев

Грузия отказалась впустить около 80 депортированных Россией граждан Украины, ранее совершивших тяжкие преступления, рассказал представитель пограничной полиции Лука Пааташвили. Его цитирует телеканал Imedi.

Источник: Reuters

«В последнее время участились попытки пересечения границы граждан Украины на границе с Грузией Большинство из них осуждены за особо тяжкие преступления — убийство, покушение на убийство, изнасилование и преступления, связанные с наркотиками», — сказал он.

По мнению Пааташвили, эти люди «представляют большой риск». Кроме того, по его словам, у украинцев нет необходимых документов для установленного законом пересечения границы.

Представитель погранполиции добавил, что застрявшие на границе украинцы находятся в «нормальных условиях», а их состояние «проверят».

Ранее на Украину из России вернулся бывший заключенный Андрей Коломиец после окончания срока в 10 лет. Сразу по возращении на родину мужчина был задержан сотрудниками ТЦК (аналог военкомата на Украине). До этого Коломиец провел несколько месяцев в транзитной зоне между Россией и Грузией — после освобождения его депортировали, но Украина отказалась его впустить из-за просроченного паспорта.