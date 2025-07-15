Двухлетняя девочка выпала из окна 3-го этажа в Могилеве

Ранее в Генеральной прокуратуре Беларуси констатировали, что с начала текущего года выпадение из окон стало причиной гибели шестерых детей в стране. При этом за аналогичный период минувшего года эта цифра была ниже — зарегистрирован всего один такой инцидент.