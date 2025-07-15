Двухлетняя девочка выпала из окна 3-го этажа в Могилеве

По данным управления, несчастный случай в областном центре произошел днем в понедельник, 14 июля.
Двухлетняя девочка выпала с высоты третьего этажа. Мать заметила ее отсутствие, услышав неожиданный звук из соседней комнаты.
В УСК уточнили, что женщина оставила ребенка на непродолжительное время с телефоном и занималась со вторым ребенком — четырехлетней дочкой. Младшая без присмотра матери сумела забраться на диван, который стоял у окна, и выпала от открытого на проветривание окна на бетонную отмостку дома.
В настоящее время пострадавшая находится в больнице, медики ее состояние оценивают как стабильно тяжелое.
Ранее в Генеральной прокуратуре Беларуси констатировали, что с начала текущего года выпадение из окон стало причиной гибели шестерых детей в стране. При этом за аналогичный период минувшего года эта цифра была ниже — зарегистрирован всего один такой инцидент.
В ведомстве во избежание подобных трагедий рекомендовали для окон использовать специальные блокираторы, следует также убрать от оконных проемов мебель, чтобы ребенок не мог подняться на подоконники. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра и не открывать окна полностью при проветривании.