Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь человек пострадали в ДТП в Полоцком районе по вине 74-летнего водителя

ГАИ: под Полоцком такси и Lada столкнулись по вине 74-летнего водителя.

Источник: Комсомольская правда

В Полоцком районе в жесткую аварию попала легковая «Лада» и такси, сообщили в МВД.

Жесткая авария произошла 15 июля на республиканской трассе Р-20, направлением «Витебск — Полоцк — граница Латвии». Рядом с деревней Секеровщина примерно в 14.20 столкнулись две легковушки.

Предварительно установлено, что 74-летний водитель за рулем «Лады», поворачивая налево, не пропустил встречный автомобиль такси.

В аварии пострадал 25-летний таксист, а также четверо его пассажиров. По фото с места аварии видно, что такси вылетело за пределы проезжей части и опрокинулось на крышу.

Также в больницу доставлены водитель «Лады» и его 71-летняя супруга.

ГАИ проводит проверку.

Еще СК раскрыл подробности жуткого смертельного ДТП под Житковичами: «Утром в больнице умер еще один пассажир».

Сообщили также, что в Минске женщина упала на пути станции метро «Площадь Ленина».

Тем временем в Гомеле камера наблюдения на парковке магазина поймала бесправницу.