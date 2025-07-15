Семь человек пострадали в ДТП в Полоцком районе по вине 74-летнего водителя

В Полоцком районе в жесткую аварию попала легковая «Лада» и такси, сообщили в МВД.
Жесткая авария произошла 15 июля на республиканской трассе Р-20, направлением «Витебск — Полоцк — граница Латвии». Рядом с деревней Секеровщина примерно в 14.20 столкнулись две легковушки.
Предварительно установлено, что 74-летний водитель за рулем «Лады», поворачивая налево, не пропустил встречный автомобиль такси.
В аварии пострадал 25-летний таксист, а также четверо его пассажиров. По фото с места аварии видно, что такси вылетело за пределы проезжей части и опрокинулось на крышу.
Также в больницу доставлены водитель «Лады» и его 71-летняя супруга.
ГАИ проводит проверку.
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