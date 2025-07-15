ДТП с машиной такси в Полоцком районе: пострадали 7 человек

По данным правоохранителей, авария произошла во вторник около 14:20 на автодороге Р-20 в районе деревни Секеровщина.
По предварительной информации, 74-летний водитель Lada при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении Volkswagen.
В аварии травмы получили 25-летний таксист и четверо его пассажиров, а также мужчина, находившийся за рулем Lada, и его 71-летняя супруга.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
В МВД напомнили, что при повороте налево или развороте водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые едут во встречном направлении прямо или направо. Кроме того, все находящиеся в авто должны быть пристегнуты ремнями безопасности.