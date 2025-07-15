Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с машиной такси в Полоцком районе: пострадали 7 человек

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Семь человек были доставлены в больницу после столкновения двух легковых автомобилей в Полоцком районе, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

По данным правоохранителей, авария произошла во вторник около 14:20 на автодороге Р-20 в районе деревни Секеровщина.

По предварительной информации, 74-летний водитель Lada при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении Volkswagen.

сказали в министерстве

В аварии травмы получили 25-летний таксист и четверо его пассажиров, а также мужчина, находившийся за рулем Lada, и его 71-летняя супруга.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

В МВД напомнили, что при повороте налево или развороте водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые едут во встречном направлении прямо или направо. Кроме того, все находящиеся в авто должны быть пристегнуты ремнями безопасности.