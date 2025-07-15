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На водоеме в Башкирии обнаружили труп 19-летней девушки

В Башкирии из водоема вытащили тело 19-летней девушки.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 14 июля, в трех километрах от села Старошахово Ермекеевского района Башкирии водолазы Туймазинского поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы респбулики обнаружено и извлекли из воды тело 19-летней девушки. Об этом сообщили представители пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС МЧС региона.

По факту произошедшего проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливаются всех обстоятельства трагедии.

— Не купайтесь в необорудованных местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Следите за детьми возле водоемов, — призвали в МЧС.

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