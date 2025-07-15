Пожар произошел в цехе предприятия «Керамин» в Минске

Происходит загорание масла и оборудования внутри цеха на примерной площади в 40 квадратных метров.
По данным МЧС, пожар локализован, спасатели продолжают его тушение, защиту кровли и охлаждение газовой трубы.
По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал.
ОАО «Керамин» занимается производством керамической плитки, керамогранита, изделий санитарной керамики и кирпича. В Минске его производственная площадка расположена в микрорайоне Лошица, на пересечении улиц Осиповичской и Кижеватова.