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Пожар произошел в цехе предприятия «Керамин» в Минске

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Минские спасатели ликвидируют возгорание, возникшее в одном из цехов ОАО «Керамин», сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: МЧС Беларуси

Происходит загорание масла и оборудования внутри цеха на примерной площади в 40 квадратных метров.

говорится в сообщении

По данным МЧС, пожар локализован, спасатели продолжают его тушение, защиту кровли и охлаждение газовой трубы.

По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал.

ОАО «Керамин» занимается производством керамической плитки, керамогранита, изделий санитарной керамики и кирпича. В Минске его производственная площадка расположена в микрорайоне Лошица, на пересечении улиц Осиповичской и Кижеватова.