Грузовик въехал в крыльцо пансионата в Ангарске

ДТП с грузовиком произошло в 4-м Новом микрорайоне Ангарска 15 июля. Фото происшествия отправили в редакцию КП-Иркутск очевидцы. По их словам, большегруз не смог затормозить перед остановившейся впереди иномаркой, в которой, по предварительным данным, находились женщина и дети.