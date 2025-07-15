Грузовик въехал в крыльцо пансионата в Ангарске

ДТП с грузовиком произошло в 4-м Новом микрорайоне Ангарска 15 июля. Фото происшествия отправили в редакцию КП-Иркутск очевидцы. По их словам, большегруз не смог затормозить перед остановившейся впереди иномаркой, в которой, по предварительным данным, находились женщина и дети.
Чтобы избежать столкновения, большегруз свернул с проезжей части. Однако, что произошло на самом деле, предстоит выяснить полицейским.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, из-за ветра и ливня дерево упало на тротуар по улице Ямской в Иркутске вечером 15 июля.