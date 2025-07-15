Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Таганрога задержали после скандала с детьми и уличной поножовщины

На Дону мужчина попал в больницу с ножевой раной, подозреваемого в нападении задержали.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области задержан мужчина, который якобы грубо обругал детей, а потом напал с ножом на взрослого. Задержанный сейчас в статусе подозреваемого, возбуждено дело, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Предварительно, 34-летний таганрожец приехал в гости к родственникам и вышел в магазин. Предположительно, до этого он употребил спиртное. На улице он вдруг начал гневно высказываться в адрес детей, а в ответ на замечание 58-летнего мужчины достал из сумки нож и напал. Пострадавший после этого попал в больницу.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 2 ст. 111 УК РФ). За подобное нарушение закона грозит до десяти лет лишения свободы с ограничением на срок до двух лет.

Подпишись на нас в Telegram.