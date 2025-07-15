Жителя Таганрога задержали после скандала с детьми и уличной поножовщины

Предварительно, 34-летний таганрожец приехал в гости к родственникам и вышел в магазин. Предположительно, до этого он употребил спиртное. На улице он вдруг начал гневно высказываться в адрес детей, а в ответ на замечание 58-летнего мужчины достал из сумки нож и напал. Пострадавший после этого попал в больницу.