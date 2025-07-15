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В Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Бывший глава администрации города Красноперекопска и его заместитель предстанут перед судом по обвинению в получении крупной взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомств, в 2020 году администрация Красноперекопска заключила с коммерческой фирмой муниципальные контракты на благоустройство общественных территорий города на сумму свыше 89 миллионов рублей.

Мэр поручил своему первому заместителю указать гендиректору компании-подрядчика на необходимость передачи 1 миллиона 520 тысяч рублей в качестве взятки главе администрации. В ответ фирма получала общее покровительство при исполнении контрактов, а также подписание актов о приемке работ без замечаний.

На переданные через еще одного посредника деньги был куплен автомобиль, который в итоге оказался у главы администрации Красноперекопска. В дальнейшем он переоформил машину на родственника.

Коррупционные действия руководства города выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Фигуранты признали вину в совершенных преступлениях, на приобретенный за взятку автомобиль наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.