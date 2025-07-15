В Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Бывший глава администрации города Красноперекопска и его заместитель предстанут перед судом по обвинению в получении крупной взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.