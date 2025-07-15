В Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взятку

По данным ведомств, в 2020 году администрация Красноперекопска заключила с коммерческой фирмой муниципальные контракты на благоустройство общественных территорий города на сумму свыше 89 миллионов рублей.
Мэр поручил своему первому заместителю указать гендиректору компании-подрядчика на необходимость передачи 1 миллиона 520 тысяч рублей в качестве взятки главе администрации. В ответ фирма получала общее покровительство при исполнении контрактов, а также подписание актов о приемке работ без замечаний.
На переданные через еще одного посредника деньги был куплен автомобиль, который в итоге оказался у главы администрации Красноперекопска. В дальнейшем он переоформил машину на родственника.
Коррупционные действия руководства города выявили сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Фигуранты признали вину в совершенных преступлениях, на приобретенный за взятку автомобиль наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.