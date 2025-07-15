Телеведущего Вяземского обвинили в оскорблении жителей Липецка

Однако сам Вяземский заявил, что не произносил эти слова. «Я такого не говорил никогда. Вы сами понимаете, как сейчас видеозапись можно сделать. У меня нежнейшее отношение к Липецкой области, потому что она некогда была частью Тамбовской губернии. Такую глупость я не мог сказать», — заявил телеведущий.