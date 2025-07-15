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Крики, кашель и мутная вода: что известно об отравлении детей в аквапарке Атырау

Массовое отравление парами хлора произошло 13 июля в аквапарке Palma в Атырау. В результате инцидента пострадали 15 человек, из них — 13 детей. Трое малышей в тяжёлом состоянии были госпитализированы в реанимацию, передает BAQ.KZ.

Источник: unsplash

По словам очевидцев, инцидент случился внезапно: во время купания в крытом бассейне дети начали задыхаться, кашлять, терять сознание. Вода в бассейне резко помутнела, воздух наполнился резким запахом хлора.

Сын осел на пол в приступе удушья, лицо побелело. Никого из персонала рядом не было, только паника и бегущие родители. Мы испугались, что он наглотался этой воды.

рассказала мать пострадавшего ребёнка Акбаян Бисенгалиева порталу azh.kz

Врачи подтвердили диагноз — отравление парами хлора через дыхательные пути. Все трое детей, находившихся в реанимации, выписаны домой, их состояние стабильно.

Администрация аквапарка признала вину и заявила, что в момент ЧП происходили перебои с электричеством, из-за чего могла произойти ошибка в системе подачи реагентов.

Все ошибки признаём, проводим собственное расследование. Аквапарк временно закрыт.

сообщил представитель Palma Ерик Ботаканов

По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело. Надзорные органы начали внеплановую проверку всех бассейнов и аквапарков региона. Вопрос находится на контроле акимата и управления здравоохранения Атырауской области.