В Приднестровье милиционеры чудом предотвратили трагедию: Жительница Тирасполя угрожала взорвать многоквартирный дом бытовым газом — открыла все конфорки и держала наготове зажигалку

Поздним вечером 13 июля правоохранителям поступил вызов. Жильцы жаловались на новую соседку. Женщина часто выпивает и кричит по ночам. Квартиру она сняла пару недель назад. С тех пор в доме неспокойно. Воскресный вечер исключением не стал.