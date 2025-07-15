В Приднестровье милиционеры чудом предотвратили трагедию: Жительница Тирасполя угрожала взорвать многоквартирный дом бытовым газом — открыла все конфорки и держала наготове зажигалку

Сотрудники Октябрьского РОВД Тирасполя предотвратили трагедию. Милиционеры спасли 47-летнюю женщину и жильцов многоэтажки, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Поздним вечером 13 июля правоохранителям поступил вызов. Жильцы жаловались на новую соседку. Женщина часто выпивает и кричит по ночам. Квартиру она сняла пару недель назад. С тех пор в доме неспокойно. Воскресный вечер исключением не стал.
Милиционерам нарушительница спокойствия не открыла. На телефон не отвечала. Тогда дежурный наряд вызвал пожарную машину с выдвижной лестницей.
По прибытии служебной техники оперативный сотрудник в считаные секунды оказался на четвёртом этаже у окна кухни, где его встретила неадекватная гражданка.
Из квартиры шёл запах газа. В помещении было жарко. На плите все четыре конфорки были включены. В руке женщины оказалась зажигалка. Пьяная хозяйка обещала подорвать дом.
Оперативник решил действовать на опережение. Информацию об угрозе взрыва передал коллегам, сам вошёл в квартиру. Сотрудники ППС, которые страховали в подъезде, помещение обесточили, вызвали газовую службу. Сыщик тем временем открыл входную дверь и пытался успокоить опасную квартиросъёмщицу.
Дожидаясь работников горгаза, милиционеры выключили плиту и проветрили квартиру. Женщине вызвали скорую.
Сейчас в отношении опасной квартиросъёмщицы правоохранительные органы проводят проверку. За создание угрожающей жизни других ситуации ей может грозить уголовная ответственность.
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