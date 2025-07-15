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В Подмосковье конфисковали 100 земельных участков, полученных в качестве взятки

В Московской области завершена процедура конфискации 100 земельных участков, которые были переданы в качестве взятки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФССП, общая стоимость участков оценивается в 34,7 млн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: ГУ МВД

Судебные приставы Московской области исполнили решение суда о конфискации 100 земельных участков, переданных должностному лицу в качестве взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Как сообщили в ведомстве, житель Подмосковья привлечен к уголовной ответственности по делу о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере за заведомо незаконное бездействие.

Помимо лишения свободы и штрафа, суд постановил конфисковать в доход государства 100 земельных участков. Именно эти участки, площадью от 288 до 2 167 квадратных метров, являлись предметом взятки. Их общая рыночная стоимость оценивается в 34,7 миллиона рублей.