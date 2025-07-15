В Ленинском районном суде Самары 15 июля прошло заседание по делу Олега Бойко

Ранее в СМИ сообщалось, что сам Олег Бойко в течение 3 лет получал денежные вознаграждения, за которые оказывал покровительство при организации пожарной безопасности. Одни из покровителей также был и Дахно. В общей сложности, помимо Бойко, в рамках расследования уголовного дела о взятках были задержаны еще 6 подозреваемых.