В Ленинском районном суде Самары 15 июля прошло заседание по делу Олега Бойко

Перенесенное заседание в рамках судебного процесса над экс-руководителем управления МЧС по Самарской области Олегом Бойко состоялось. Слушания перенесли с 8 на 15 июля по причине того, что ранее подсудимые были уведомлены ненадлежащим образом.
Сегодня в Ленинском районном суде Самары кроме бывшего начальника регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций заседание проходило при участии прочих подсудимых: Дмитрия Зинина, Евгения Лугового, Алексея Мамыкина и Игоря Дахно, сообщает издание «АиФ-Самара». Последний фигурант уголовного дела о коррупции в региональном МЧС признался, что получал взятку в размере 25 миллионов рублей.
Ранее в СМИ сообщалось, что сам Олег Бойко в течение 3 лет получал денежные вознаграждения, за которые оказывал покровительство при организации пожарной безопасности. Одни из покровителей также был и Дахно. В общей сложности, помимо Бойко, в рамках расследования уголовного дела о взятках были задержаны еще 6 подозреваемых.
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