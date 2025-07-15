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Легковушка и троллейбус столкнулись на Партизанском проспекте в Минске

По предварительной информации, сегодня около 16.40 вблизи дома № 69 на пр. Партизанском произошло столкновение автомобиля Daewoo и троллейбуса. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка и троллейбус столкнулись в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 16.40 вблизи дома № 69 на пр. Партизанском произошло столкновение автомобиля Daewoo и троллейбуса. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах. Неукоснительное соблюдение ПДД — залог безопасности. -0-