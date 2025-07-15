Четырехлетний ребенок сорвался с восьмого этажа и погиб в Петербурге

В Санкт-Петербурге в районе Парголово, на Тихоокеанской улице четырехлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб. Об этом сообщает управление МВД по региону.
По предварительным данным, мать мальчика ненадолго отлучилась в магазин. Оставшись без присмотра, ребенок подобрался к окну и выпал. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
В ведомстве напомнили, что это уже второй случай выпадения ребенка из окна в городе за последние несколько часов.
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