В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры Шыхлински

Напомним, что 1 июля сообщалось, что сотрудники спецслужб блокировали машину, в которой находился Шахин Шыхлински в Екатеринбурге. За рулем находился его сын, который пытаясь уехать от оперативником сбил одного из них. После этого Шахин Шыхлински был задержан.