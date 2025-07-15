В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры Шыхлински

Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин сообщил в своем Телеграм-канале, что задержан Мутвалы Шихлински, сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шихлински, который сбил сотрудника спецслужб во время задержания отца.
«Информация подтвердилась», — отметил Бородин.
Напомним, что 1 июля сообщалось, что сотрудники спецслужб блокировали машину, в которой находился Шахин Шыхлински в Екатеринбурге. За рулем находился его сын, который пытаясь уехать от оперативником сбил одного из них. После этого Шахин Шыхлински был задержан.
На следующий день Мутвалы Шихлински в интервью РБК пояснил, что его отец проходил свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, связанного с убийствами в Екатеринбурге в 2001—2011 годах. Шыхлински-младший также отмечал, что отца после допроса отпустили.