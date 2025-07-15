В Калифорнии рабочий попал в мясорубку на заводе по производству буррито

На фабрике по изготовлению буррито в Калифорнии произошел несчастный случай, в результате которого 19-летний сотрудник получил тяжелые травмы в промышленном агрегате, сообщает ABC News.
Инцидент произошел на производстве в городе Вернон, находящемся в непосредственной близости от Лос-Анджелеса. Согласно информации, предоставленной полицией, молодой работник выполнял процедуру очистки оборудования, когда оно неожиданно начало функционировать.
Сослуживцы, услышав крики, предприняли попытки остановить машину, однако не успели предотвратить трагедию. После происшествия сотрудники фабрики находились в состоянии сильного эмоционального потрясения.
Представитель полиции Даниэль Онопа заявил, что на данный момент не выявлено признаков несоблюдения норм безопасности, и произошедшее носит характер трагической случайности.
Ранее сообщалось, что один рабочий погиб в результате взрыва на металлургическом заводе в Волгоградской области.