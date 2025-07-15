Боевик ВСУ Вальчук получил 14 лет за вторжение в Курскую область

По версии следствия, 16 января военнослужащий войсковой части А-7400 (225 отдельного штурмового батальона) Вальчук с автоматом АКС-47 и боеприпасами к нему, а также с двумя ручными гранатами в составе подразделений ВСУ вторгся на территорию России. В районе села Николаево-Дарьино он обстреливал российские подразделения и мирных курян, полагает следствие. 25 января Вальчука задержали и передали следователям. Суд признал его виновным в совершении теракта (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и назначил ему 14 лет лишения свободы, из которых три года он должен провести в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии строгого режима.