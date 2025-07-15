Два электробуса столкнулись на Профсоюзной улице, 11 человек пострадали

Два электробуса столкнулись на остановке на Профсоюзной улице в Москве, после чего один из них выехал на тротуар и врезался в столб. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
По словам представителей ведомства, в результате аварии пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Они все находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, угрозы для их жизни нет.
— На месте работают девять бригад скорой помощи и Центр медицины катастроф. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — передает официальный Telegram-канал столичного департамента.
Другое ДТП произошло в подмосковном Ногинске вечером 23 мая, когда на 63-м километре трассы М-12 столкнулись три легковых автомобиля и микроавтобус. Следственный комитета РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося.