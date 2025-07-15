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Глава НАТО оценил способность Европы найти деньги на оружие для Киева

Европейские страны найдут финансирование для закупки американского вооружения, предназначенного для Украины. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рютте подчеркнул, что если США введут вторичные санкции против РФ, то пострадают Индия, Китай и Бразилия.

Европейские страны найдут финансирование для закупки американского вооружения, предназначенного для Украины. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Оружие также очень важно. И мы найдем деньги в Европе, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы занять наилучшую позицию во время этих мирных переговоров, как только они начнутся», — сказал Рютте по итогам переговоров в Вашингтоне с представителями американского Конгресса. Его слова приводит РИА Новости.

При этом генсек отметил, что в случае введения Соединенными Штатами вторичных санкций против России негативные последствия ощутят такие страны, как Индия, Китай и Бразилия. «Поэтому, если бы я был на их месте, я бы старался убедить президента [России] Владимира Путина начать серьезные переговоры», — пояснил он свою позицию.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп даст Украине оружие, о котором молил Зеленский: что не так с щедрым подарком.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО. Кроме того, он выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы.

Решение о поставке вооружений Киеву президент США принял не из-за возросшей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома поступил так, потому что чувствует себя оскорбленным и не хочет казаться слабым в глазах мировой общественности.

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