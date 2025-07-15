Глава НАТО оценил способность Европы найти деньги на оружие для Киева

«Оружие также очень важно. И мы найдем деньги в Европе, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы занять наилучшую позицию во время этих мирных переговоров, как только они начнутся», — сказал Рютте по итогам переговоров в Вашингтоне с представителями американского Конгресса. Его слова приводит РИА Новости.