Глава НАТО оценил способность Европы найти деньги на оружие для Киева

Рютте подчеркнул, что если США введут вторичные санкции против РФ, то пострадают Индия, Китай и Бразилия.
Европейские страны найдут финансирование для закупки американского вооружения, предназначенного для Украины. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Оружие также очень важно. И мы найдем деньги в Европе, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы занять наилучшую позицию во время этих мирных переговоров, как только они начнутся», — сказал Рютте по итогам переговоров в Вашингтоне с представителями американского Конгресса. Его слова приводит РИА Новости.
При этом генсек отметил, что в случае введения Соединенными Штатами вторичных санкций против России негативные последствия ощутят такие страны, как Индия, Китай и Бразилия. «Поэтому, если бы я был на их месте, я бы старался убедить президента [России] Владимира Путина начать серьезные переговоры», — пояснил он свою позицию.
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Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев боеприпасами при финансовом участии Евросоюза и при координации с НАТО. Кроме того, он выдвинул России ультиматум, предоставив 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной. В случае отказа выполнить эти условия, Вашингтон пригрозил введением 100%-ных пошлин на импорт российских товаров. Также американский лидер анонсировал возможность введения вторичных санкций в отношении государств, продолжающих приобретать российскую нефть, газ и другие энергетические ресурсы.
Решение о поставке вооружений Киеву президент США принял не из-за возросшей симпатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава Белого дома поступил так, потому что чувствует себя оскорбленным и не хочет казаться слабым в глазах мировой общественности.