Трамп поставил Зеленского перед фактом по поводу ударов по РФ

Ранее в Белом доме опровергли сообщения СМИ о том, что Дональд Трамп якобы советовал Владимиру Зеленскому наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. Там подчеркнули, что президент США лишь задавал вопросы, а не поощрял эскалацию конфликта.