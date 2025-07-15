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Трамп поставил Зеленского перед фактом по поводу ударов по РФ

Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского немедленно прекратить удары по Москве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Трампа.

Трамп требует прекратить удары по Москве.

Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского немедленно прекратить удары по Москве. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Трампа.

«Я ни на чьей стороне. Я хочу остановить убийства. Зеленский не должен наносить удары по Москве», — приводит агентство слова Трампа.

Ранее в Белом доме опровергли сообщения СМИ о том, что Дональд Трамп якобы советовал Владимиру Зеленскому наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. Там подчеркнули, что президент США лишь задавал вопросы, а не поощрял эскалацию конфликта.

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