Санитарный вертолет прилетел на место аварии с электробусами в Москве

На место аварии с двумя электробусами на Профсоюзной улице в Москве прилетел санитарный вертолет.
На опубликованных Telegram-каналом «Москва — новостная» кадрах видно, как борт постепенно снижается.
15 июля на Профсоюзной улице столкнулись два электробуса, после этого один из них выехал на тротуар и врезался в столб. Как пишет депздрав, в аварии пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Все они находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, угрозы для их жизни нет.
В тот же день на Красноармейской улице в подмосковном Раменском столкнулись два автобуса, в результате ДТП пострадали два человека.