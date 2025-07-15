Санитарный вертолет прилетел на место аварии с электробусами в Москве

15 июля на Профсоюзной улице столкнулись два электробуса, после этого один из них выехал на тротуар и врезался в столб. Как пишет депздрав, в аварии пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Все они находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, угрозы для их жизни нет.