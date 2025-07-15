В Москве столкнулись два электробуса, пострадали 11 человек

В результате аварии пострадали 11 человек.
На Профсоюзной улице в Москве произошло ДТП с двумя электробусами, в результате которого пострадали 11 человек. Об этом рассказали в московском департаменте здравоохранения.
«Сегодня на Профсоюзной улице произошло ДТП с участием двух электробусов», — говорится в сообщении официального telegram-канала департамента. Там добавили, что среди пострадавших двое детей. Трехлетнего ребенка в состоянии средней тяжести экстренно доставили в НДХиТ Клиника доктора Рошаля после ДТП на Профсоюзной. Угрозы жизни нет, состояние стабильное, медики оказывают помощь.
Авария произошла, когда один из автобусов на остановке столкнулся с другим и выехал на тротуар, врезавшись в мачту освещения. Пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой тяжести, угрозы для жизни нет. На месте работают девять бригад «скорой» помощи.