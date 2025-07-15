В Москве столкнулись два электробуса, пострадали 11 человек

Авария произошла, когда один из автобусов на остановке столкнулся с другим и выехал на тротуар, врезавшись в мачту освещения. Пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой тяжести, угрозы для жизни нет. На месте работают девять бригад «скорой» помощи.