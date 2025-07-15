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В ГАИ уточнили число пострадавших в ДТП с двумя электробусами на Профсоюзной улице

Девять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух электробусов у остановки общественного транспорта в районе дома 156 по Профсоюзной улице. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции (ГАИ).

Девять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух электробусов у остановки общественного транспорта в районе дома 156 по Профсоюзной улице. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции (ГАИ).

— В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГАИ, по факту дорожной аварии проводится проверка, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

Авария произошла вечерам того же дня. Московский департамент здравоохранения ранее сообщил об 11 пострадавших, все они были в состоянии средней и легкой степени тяжести. Позже на место ДТП прилетел вертолет Министерства по чрезвычайным ситуациям.