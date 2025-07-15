В ГАИ уточнили число пострадавших в ДТП с двумя электробусами на Профсоюзной улице

Девять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух электробусов у остановки общественного транспорта в районе дома 156 по Профсоюзной улице. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции (ГАИ).