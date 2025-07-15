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В Москве в ДТП с электробусами пострадали 14 человек

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. 14 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с двумя электробусами на Профсоюзной улице в Москве. Угрозы жизни пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

Источник: РИА "Новости"

«В результате ДТП 14 человек обратились за медпомощью, среди которых два ребенка. Девять человек и один ребенок были доставлены в московские больницы, три человека и один ребенок от госпитализации отказались», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрослые были доставлены в ГКБ им. С. С. Юдина, ГКБ № 31 им. академика Г. М. Савельевой, ММКЦ «Коммунарка», Первую градскую больницу. Трехлетнего ребенка доставили в Клинику доктора Рошаля. Его состояние стабильное.

«Пострадавшие в состоянии средней тяжести. Команды больниц уже приступили к оказанию медпомощи. Угрозы для жизни нет», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалалось об 11 пострадавших.

Отмечается, что на месте ДТП работают девять бригад скорой помощи и Центр медицины катастроф. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительной информации, на остановке произошло столкновение двух транспортных средств, после чего один из автобусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения.