В Москве в ДТП с электробусами пострадали 14 человек

«В результате ДТП 14 человек обратились за медпомощью, среди которых два ребенка. Девять человек и один ребенок были доставлены в московские больницы, три человека и один ребенок от госпитализации отказались», — говорится в сообщении.
Отмечается, что взрослые были доставлены в ГКБ им. С. С. Юдина, ГКБ № 31 им. академика Г. М. Савельевой, ММКЦ «Коммунарка», Первую градскую больницу. Трехлетнего ребенка доставили в Клинику доктора Рошаля. Его состояние стабильное.
«Пострадавшие в состоянии средней тяжести. Команды больниц уже приступили к оказанию медпомощи. Угрозы для жизни нет», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалалось об 11 пострадавших.
Отмечается, что на месте ДТП работают девять бригад скорой помощи и Центр медицины катастроф. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По предварительной информации, на остановке произошло столкновение двух транспортных средств, после чего один из автобусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения.