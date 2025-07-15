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В Подмосковье в подвале дома нашли тела супругов и их 15-летнего внука

По предварительным данным, смерть могла наступить от отравления парами мастики при проведении работ в подвале.

Источник: Аргументы и факты

В муниципальном округе Руза в Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту смерти троих человек, один из которых 15-летний подросток. Тела пожилых супругов и их внука обнаружили в подвале. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

По информации следствия, 14 июля в подвале частного дома в селе Полуэктово были найдены тела пожилых супругов и их внука без видимых признаков насильственной смерти. В подвале пенсионеры проводили ремонтные работы по гидроизоляции, а внук им помогал.

Как пояснили в подмосковной прокуратуре, по предварительным данным, смерть могла наступить от отравления парами мастики при проведении работ в подвале.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге более 25 работников термального комплекса отравились хлором. Состояние пациентов врачи оценили как близкое к удовлетворительному.