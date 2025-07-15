В Подмосковье в подвале дома нашли тела супругов и их 15-летнего внука

В муниципальном округе Руза в Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту смерти троих человек, один из которых 15-летний подросток. Тела пожилых супругов и их внука обнаружили в подвале. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.