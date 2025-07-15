Туристка отправилась в поход и была изнасилована двумя мужчинами

Жертвой сексуального насилия стала туристка, которая отправилась в Рудные горы в Европе. Об этом пишет издание Bild.
Сообщается, что женщина во время похода 13 июля посетила смотровую башню Глюкауф в городе Эльсниц, Германия. Позже она вечером отправилась по тропе через лес и заметила следивших за ней двух мужчин, которые ее вскоре догнали и изнасиловали.
Путешественнице удалось связаться со своим знакомым и сообщить о состоянии, ее отвезли в больницу. Полицейским женщина заявила, что насильники были крепкого телосложения, разговаривали на немецком, а у одного были длинные волосы. Сейчас ведутся поиски преступников.
Ранее сообщалось, что в Испании молодая женщина обратилась в полицию и пожаловалась, что к ней приставали в ночном клубе в Малаги. По словам иностранки, ей якобы могли сделать неизвестный укол, так как она почувствовала себя плохо.