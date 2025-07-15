Туристка отправилась в поход и была изнасилована двумя мужчинами

Сообщается, что женщина во время похода 13 июля посетила смотровую башню Глюкауф в городе Эльсниц, Германия. Позже она вечером отправилась по тропе через лес и заметила следивших за ней двух мужчин, которые ее вскоре догнали и изнасиловали.