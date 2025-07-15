В Крыму мужчина убил жену и покончил с собой во время попытки примириться

Пара давно конфликтовала, и дело дошло до расставания. Однако 44-летний мужчина попытался вернуть любимую. Накануне дня её рождения он примчался к ней с букетом цветов и предложил помириться. Но беседа закончилась очередной ссорой, тогда он затащил женщину в машину и выстрелил в неё, потом совершил самоубийство. Погибшей должно было исполниться 34 года.
У пары остался 14-летний сын, который стал сиротой. Соседи говорят, что они жили в съёмной квартире около пяти лет, и скандалов между ними не замечали. Тела супругов были найдены в машине прохожим, который сразу вызвал полицию. На месте происшествия нашли оружие.
Ранее Life.ru писал, что в подмосковном Пущине 39-летняя женщина стала жертвой жестокой расправы со стороны мужа. Он приковал её наручниками к стеллажу, пытал и убил, а затем свёл счёты с жизнью.