В Петербурге жених устроил стрельбу возле ЗАГСа и попал в СИЗО

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО мужчину, устроившего стрельбу около отдела ЗАГС по улице Капитанская. Об этом 15 июля сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
По предварительным данным, жених Ислам С., а также другие неустановленные лица, 11 июля в присутствии многочисленных граждан достали похожий на пистолет предмет и выстрелили в воздух не менее четырех раз.
По информации петербургской полиции, 23-летний задержанный и его 22-летний друг использовали травматический пистолет.
Сообщается, что в тот же день жениха задержали и допросили в качестве подозреваемого. Мужчина возражал против удовлетворения ходатайства следователя, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Уточняется, что суд учел факт того, что мужчина имеет постоянную регистрацию в другом регионе России, по временной прописке в Санкт-Петербурге фактически не проживает и ему известны другие участники стрельбы и очевидцы.
Суд принял решение арестовать мужчину до 10 сентября текущего года.
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