Сына главы азербайджанской диаспоры Урала задержали в Екатеринбурге

— Все говорили, что не будет никаких последствий. Вот, пожалуйста, задержали. И я думаю, что сейчас в ближайшее время будут избирать ему меры пресечения. Какая? Ну там уже будет рассмотрение суда. Мы посмотрим и будем за этим наблюдать, — высказался Бородин.