Сына главы азербайджанской диаспоры Урала задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински, который во время Об этом во вторник, 15 июля, сообщил руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
— Все говорили, что не будет никаких последствий. Вот, пожалуйста, задержали. И я думаю, что сейчас в ближайшее время будут избирать ему меры пресечения. Какая? Ну там уже будет рассмотрение суда. Мы посмотрим и будем за этим наблюдать, — высказался Бородин.
Позднее он сообщил в своем Telegram-канале, что информация о задержании подтвердилась.
По данным Ura.ru, Шыхлински поместят в изолятор временного содержания, а затем изберут ему меру пресечения.
1 июля Мутвалы Шыхлински задержали рядом с торговым центром «Баку Плаза» в Екатеринбурге, в процессе он сбил сотрудника спецслужб на автомобиле. По данным журналистов, задержание могло быть связано с убийствами Юниса Пашаева в 2001 году и Икрама Гаджиева в 2011 году.
2 июля Мутвалы Шыхлински сообщил, что его отца, Шахина Шыхлински, отпустили после допроса. Мужчину допрашивали в качестве свидетеля в рамках дела братьев Сафаровых. По версии следствия, они могут быть причастны к ряду жестоких расправ, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.