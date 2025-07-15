Под Самарой в ДТП с участием грузовика и легковушки погибла 56-летняя женщина

О дорожной трагедии, которая произошла в Волжском районе Самарской области вечером 15 июля, сообщил сотрудники регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
По данным ведомства, сегодня в 19:54 на 23-м километре автодороги «Самара — Большая Черниговка» столкнулись грузовик Mercedes-Benz eActros и легковой автомобиль марки «Лифан».
В результате бокового столкновения погибла женщина 1969-го года рождения. На месте ЧП работали правоохранители, медики и спасатели.
«Наши специалисты проводили аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение АКБ, совместно с поисково-спасательной службой Самарской области — смыв ГСМ с дорожного полотна и деблокировку погибшей», — сообщили в региональном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Отметим, что спасатели не уточнили, была ли женщина, которая погибла в аварии, водителем или пассажиром легковушки.
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